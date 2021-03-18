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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 24 Mart 2021 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 24 Mart 2021 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 24 Mart 2021 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.

Taleplerin 22 Mart Pazartesi günü saat 14.00'e kadar iletilmesi gerekiyor.

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