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Hazine avcısı adam sualtından onlarca eşya çıkardı!

Giriş: 01.04.2019 - 10:12 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Aquachigger isimli YouTube kullanıcısı, sualtı kamerasıyla gerçekleştirdiği dalışta onlarca eşya buldu. Ünlü YouTuber, nehirden çıkardığı eşyaları anbean görüntüledi...

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    Denizden ekmeğini kazanan çok fazla meslek türü var. YouTube kullanıcısı Aquachigger da ekmeğini sudan çıkaranlardan ancak onun alanı biraz farklı... 

     

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    Aquachigger isimli bu YouTuber, tam bir doğa adamı olmasının yanı sıra, sualtı kamerasıyla denize yaptığı dalışlarla da kazanç elde ediyor. Ünlü YouTuber, dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki gölleri ya da denizleri keşfe çıkıyor. Aquachigger genellikle bu dalışlardan oldukça kârlı çıkıyor.

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    Kaybolan eşyaları sualtından çıkaran adam, bu seferki dalışında da kısa sürede oldukça eşya buldu. Aquachigger'ın dalışından kareler ise şöyle...

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