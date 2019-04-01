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Aquachigger isimli bu YouTuber, tam bir doğa adamı olmasının yanı sıra, sualtı kamerasıyla denize yaptığı dalışlarla da kazanç elde ediyor. Ünlü YouTuber, dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki gölleri ya da denizleri keşfe çıkıyor. Aquachigger genellikle bu dalışlardan oldukça kârlı çıkıyor.