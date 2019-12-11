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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM'deki Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"VARLIK FONU STRATEJİK SEKTÖRLERE ODAKLANACAK"

Katma değer ve ihracata dayalı sürdürülebilir kalkınmayı yakalamış bir Türkiye ekonomisi oluşturmak için tasarruf araçlarımızın etkinliğini görüyoruz. Emeklilik sistemini reforme edilmesini önemli buluyoruz. Bu kapsamda tasarruflar arttırılarak dış müdahalelere karşı ekonomimiz daha güçlü hale gelecek. Tasarruf anlamında bir diğer amacımız Varlık Fonu olacak. Varlık Fonu, 2023 yılında 100 milyar dolarlık büyüme hedefine koşuyor. Telekonomikasyon, İslami finansman, İstanbul Finans Merkezi gibi stratejik sektörlere odaklanacak. Hisse senedi piyasasında yatırımcının kolay seçimini sağlamak için Borsa İstanbul'da yeni pazar kriterlerini öne aldık.

"İSLAMİ FİNANS SİSTEM DIŞI TASARRUFU KAZANDIRACAK"

Bu alanda faizin Borsa İstanbul çatısı altında belirlenmesini sağlıyoruz. Küresel sisteme entegrasyonumuzu güçlendiriyoruz. Üst fonlar, girişim sermayesi fonları, kitle fonlaması uygulamaları daha da genişleterek yalnızca yurt içi değil yurt dışı tasarrufların ülkemize akışını hızlandırıyoruz. İslami finans uygulamalarını genişleterek sistem dışındaki tasarrufları sisteme kazandırıyoruz. İstanbul Finans merkezimiz İslami finansın da önemli merkezi olacaktır. G-20 özelinde elde ettiğimiz 11. sırayı daha da yukarlara taşıyacağız. Sermaye piyasalarında dış yatırımları kolaylaştıracağız.

"TEKNOLOJİK YATIRIM YAPAN FİRMALARIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Tüm bu adımlarımız, finansal alanda çok daha güçlü bir yapıya kavuşmamızda sebep olacak. Yeni finansal ekonomik mimariyle güvence altına alınacak finansal yapımız duraksamadan, ilerlememize inşallah katkı sağlayacağız. Mimarimizi dünyadaki en ileri örnekleri dikkate alarak oluşturuyoruz. Son dönemde Anadolu'da sanayicimizle, üreticimizle birlikte ele aldığımız bu paketin ne kadar önemli olduğunu gördük. İvme finansman paketi, enflasyona dayalı, uzun ve ucuz maliyetli, katma değerli, teknolojik üretim yapan firmalarımızı destekliyoruz. Piyasaların yaşadığı en zor günlerde birlikte kazanacağız diyerek 25 binin üzerinde firmamıza, 200 binden fazla KOBİ'lerimize finansman sağladık. Piyasalardaki güvenin artmasında, ertelenen yatırım ve harcamaların hayata geçmesiyle görüyoruz. Yıllık büyümeyi pozitife geçirdik.

"REEL SEKTÖRÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Reel kesim güven endeksi 102 seviyesine ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış ticaret parakende sektörü 102,3 oldu. Reel ihracatımız yüzde 7, 9 oranında artmıştır. Nominal ihracat Ekim ayında artmış, 12 aylık ithalat gerilemiştir. Tüm bu destek ve iyileşmeleri koruyarak bu düzeyi daha da yukarıya taşıyacağız. Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz.

"İHRACATÇI FİRMALARI EXİMBANK'LA DESTEKLEYECEĞİZ"

Yargı reformuyla iş ortamını daha da iyileştireceğiz. Yargı reformuyla ilgili yargılamada sadeleşmeyle etkinliği arttıracağız. Tüm ihracatçı firmalarımıza Eximbank'la finansal imkanları genişleteceğiz. Girişimcilik eko sistemini yeni finansman araçları ile desteklemeye devam edeceğiz. Bu milletin inandığı zaman neleri başarabileceğine şahit olduk. Tarihin en büyük üç saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz.