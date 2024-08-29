Hazine Bakanlığı iç borçlanmaya gidecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Giriş: 29.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:46
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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