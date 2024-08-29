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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine Bakanlığı iç borçlanmaya gidecek - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine Bakanlığı iç borçlanmaya gidecek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:46
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        Hazine Bakanlığı iç borçlanmaya gidecek
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

        Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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