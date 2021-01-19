AA

Bakanlık, ilk ihalede 15 ay (448 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 15,76, bileşik faiz yüzde 15,49 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 273 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 220 milyon lira, net satış 1 milyar 21,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 977 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,28 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 987 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 477,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 999,5 milyon lira borçlandı.