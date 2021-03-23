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Hazine'den iki tahvil ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 67,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine'den iki tahvil ihalesi
AA

Bakanlık, ilk ihalede, 5 yıl (1757 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz 4,43 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 357 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 522 milyon lira, net satış 1 milyar 531,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 702 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1,1 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracını yaptı.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,76, reel bileşik faiz ise yüzde 2,78 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 842 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 806 milyon lira, net satış 1 milyar 536,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 77 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,9 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplamda 6 milyar 67,3 milyon lira borçlandı.

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