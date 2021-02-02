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Hazine Euro cinsi devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Euro cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine Euro cinsi devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 5 Şubat 2021 valör tarihli Euro cinsi sabit kuponlu DİBS ve sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Söz konusu ihraçlar bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve talepler 3 Şubat saat 14.00'e kadar Bakanlığa iletilecek

İhraçlarda asgari talep tutarı nominal olarak 10 bin Euro olacak, senetler 1000 avro ve katları şeklinde ihraç edilecek.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 3 Şubat Çarşamba günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla bildirilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, 5 Şubat Cuma günü en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

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