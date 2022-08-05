Hazine temmuzda rekor açık verdi 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 175 milyar 954 milyon lira, nakit giderleri 269 milyar 899 milyon lira oldu. Özelleştirme ve fon gelirleri 1 milyar 100 milyon lira olarak hesaplandı.

Faiz dışı giderler 253 milyar 407 milyon lira, faiz ödemeleri ise 16 milyar 492 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 77 milyar 453 milyon lira açık verdi.

Temmuz ayında nakit dengesinde, 92 milyar 845 milyon liralık rekor açık açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 666 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 11 milyar 205 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 43 milyar 462 milyon lira azalış görüldü.