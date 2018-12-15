Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğini söyleyerek "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler. Ben de diyorum ki 'bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir' stratejisine uygun örnekler" dedi.
Katar’ın başkenti Doha’da bu sene 18’incisi düzenlenen Doha Forumu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak program kapsamında gelişmekte olan pazarlar üzerine düzenlenen bir oturuma katıldı. Programda dünya ekonomisinin son dönemlerdeki durumuna dair yorumlarda bulunan Albayrak, özelikle Türkiye’nin son birkaç yılda yüzleştiği başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere pek çok zorlukla nasıl başa çıktığını anlattı.
Türkiye’nin yaşadığı son gelişmelerin sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan pazarlar için de çok önemli olduğunu kaydeden Albayrak, batı ile doğu arasındaki ekonomik çekişmelerden Türkiye’nin de etkilendiğini belirtti. Albayrak, "Türkiye’nin hikayesi ise oldukça ilginç. Bu Türkiye’nin ekonomi, politika ve demokrasi gibi alanlarda son 16 yıl içerisinde geçirdiği çok güçlü bir yolculuk" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken Albayrak, Türkiye’nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğinin altını çizerek, "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler ben de diyorum ki bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir stratejisine uygun örnekler" dedi.
Türkiye’nin PKK, DEAŞ FETÖ gibi birçok terör örgütü ile zorlu mücadeleler yürüttüğünü belirten Bakan Albayrak, Türkiye’nin yeni geçtiği başkanlık sisteminin ülkenin gelişimine sağladığı büyük katkılara değindi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.