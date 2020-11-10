Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti - TBMM

AA

Komisyonda, Adalet Bakanlığının yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, görüşmelere geçilmeden önce Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması nedeniyle oturumun ertelenerek, yeni başkanlık divanı için seçim yapılmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bakanlığa atanması dolayısıyla Elvan'ı tebrik ederek, görevinde başarı diledi.Kalaycı, TBMM İçtüzüğü hükümleri ve bugüne kadarki uygulamaların, tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık olduğunu söyledi.AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İçtüzük hükümlerine işaret ederek, komisyon çalışmalarının kesintisiz devam etmesi için hukuki bir engel olmadığını belirtti.

Komisyon Başkanvekili Aksu ise konuyla ilgili kendisinin de bir çalışma yaptırdığını hem İçtüzük hem de daha önceki uygulamalar açısından konunun çok açık olduğunu ifade etti.

- Bakan Elvan milletvekilleriyle vedalaştı

Bu sırada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, komisyon salonuna geldi. Milletvekillerini selamlayan Elvan, komisyon sıralarına oturdu.Teşekkür konuşması yapan Elvan, "Plan ve Bütçe Komisyonu benim için bir aile, bir yuva." dedi.

Komisyon üyeleriyle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Elvan, "2011-2013'te Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptığım dönemde de aynı hava, aynı ortam ve samimiyetle tüm çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle tüm partilerimizle gerçekten son derece uyum içinde çalışma yürüttük. Tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar gösterdiniz." diye konuştu.

Milletvekillerine samimi ve dostane yaklaşımları için teşekkür eden Elvan, şöyle devam etti:

"Sürekli bizleri kucaklamanız inanın, benim buradaki çalışma şevkimi daha da artırdı. Çok güzel zamanlar geçirdik. Zaman zaman sert tartışmalar da oldu. Bu da demokrasinin bir gereği. Elbette bu tür tartışmalar olacak. Farklı düşünceler, fikirler olacak ki doğruyu bulalım. Bu açıdan Plan ve Bütçe Komisyonumuz gerçekten okul niteliğinde. Çok şey öğrendiğimi ve bu komisyonun burada bulunan arkadaşlarımıza da çok şey kazandırdığını biliyorum. Sizlere şükranlarımı arz etmek istiyorum."



- "Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim"

"Plan ve Bütçe Komisyonumuzu özleyeceğim. Her zaman emrinizdeyiz." diyen Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesi için 17 Kasım'da Meclis'e geleceğine işaret etti.Elvan, "Lütfen hakkınızı helal ediniz. Zaman zaman hata yaptığım, yanlış ifade kullanmış olduğum anlar olabilir. Neticede hepimiz insanız. Her birinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu arada Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna veda konuşması yapmaya gelirken gazetecilerin tebriklerini de kabul etti.Bir gazetecinin "Devir teslim töreni gerçekleştirilecek mi?" sorusuna Elvan, "Berat Bey'in sağlık problemleri nedeniyle maalesef onu gerçekleştiremeyeceğiz. Kendisiyle görüştüm. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. O da bize görevimizde başarılar diledi." karşılığını verdi.

Milletvekilleri de Elvan'ı tebrik etti, yeni görevinde başarı diledi.Elvan daha sonra milletvekilleriyle tek tek selamlaşarak, komisyon salonundan ayrıldı.