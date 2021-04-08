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Haberlerİş-YaşamHazine ve Maliye Bakanı Elvan ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı
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Bakan Elvan: Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Bakan Elvan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık" açıklamasında bulundu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu ise "Toplantıda Kovid-19 Eylem Planı'ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik." ifadesini kullandı.

Elvan, çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."

TCMB BAŞKANI KAVCIOĞLU: KÜRESEL EKONOMİK VE FİNANSAL GELİŞMELER HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da çevrim içi düzenlenen G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kavcıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldik. Toplantıda Kovid-19 Eylem Planı'ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk."

TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Toplantıda, Merkez Bankası olarak G20 Eylem Planı'nın güncellenmesi, ekonomilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir finansman, finansal düzenlemeler ile iklim değişikliği gibi birçok önemli konuda görüşlerimizi paylaştık." açıklaması yer aldı.

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