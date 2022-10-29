AA

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci Togg için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.