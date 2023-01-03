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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati, "Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk, maaş ve ücretlerde 2002 yılından bu yana yüksek reel artış kaydettik. Bundan sonraki dönemde de insan odaklı yaklaşımımızla vatandaşlarımızın alım güçlerini iyileştireceğimizi her vesileyle ifade ettik" ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Nebati'nin değerlendirmesi şöyle:

"Zorlu geçen 2022 yılına rağmen Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Ekonomimiz büyürken toplum refahımızın artırılması yönünde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.
Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk, maaş ve ücretlerde 2002 yılından bu yana yüksek reel artış kaydettik. Bundan sonraki dönemde de insan odaklı yaklaşımımızla vatandaşlarımızın alım güçlerini iyileştireceğimizi her vesileyle ifade ettik.
Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üzere 2023 yılının ilk altı ayında refah artışı ile birlikte memur ve emekli maaşlarını yüzde 25 oranında artırıyoruz.
Tüm memur ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

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