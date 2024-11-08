Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile görüştü

Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Şimşek, temaslarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile bir araya geldi.

Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak iradesi doğrultusunda iki ülke ilişkilerini ilerlettiklerini belirtti.

Başkan Yardımcısı Han da iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda son yıllarda ilişkilerde önemli ivme yakalandığını, bu bağlamda Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısını Pekin'de gerçekleştirmesini önemsediklerini ifade etti.

Çin tarafının Türkiye ile karşılıklı siyasi güveni daha fazla pekiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Han, iki ülkenin; temel çıkarları korumada birbirini desteklemesi, kalkınma stratejilerini uyumlaştırması, uluslararası ve bölgesel meselelerde eş güdümü güçlendirmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede taraflar ticaret, yatırımlar, ulaştırma ve iletişim altyapısı, enerji, tarım ve turizm gibi işbirliği alanları ile diğer ikili konuları ele aldı.