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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:04 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:04
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        Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçeceklerini bildirerek, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

        Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        İhracatçıların her zaman yanında olduklarına işaret eden Şimşek, geçen yıl mayısta 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttıklarını aktardı.

        Bakan Şimşek, Eximbank'ın sermayesini 21,9 milyar lira artırarak 35,7 miyar liraya yükselttiklerini anımsatarak, ihracatçılara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

        "Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunu kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80'e çıkarttık. Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek."

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