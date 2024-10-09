Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçeceklerini bildirerek, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatçıların her zaman yanında olduklarına işaret eden Şimşek, geçen yıl mayısta 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttıklarını aktardı.