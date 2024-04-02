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        Haberler Ekonomi Emlak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı - Emlak Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira beyannameleri konusunda denetim planına aldıkları 1,2 milyon gayrimenkulden yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduklarını belirterek, "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:29
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        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, kira beyannamelerine ilişkin bilgi verdi.

        Gelir İdaresi Başkanlığının, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

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