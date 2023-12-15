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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırım turunu değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırım turunu değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Maria Calvino Santamaria ile gelecek dönemde sıkı bir işbirliği içinde olacaklarını belirterek, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında Türkiye'ye verdiği destek, iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendiğini gösteriyor." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:47 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:48
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        Şimşek, yatırım turunu değerlendirdi
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        Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile İspanya'daki temaslarının ikinci gününün de çok yoğun geçtiğini bildirdi.

        "SIKI BİR İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

        İspanya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Maria Calvino Santamaria ve Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Avrupa Yatırım Bankasının ilk kadın başkanı olan Santamaria ile önümüzdeki dönemde sıkı bir işbirliği içinde olacağız. İspanya'nın AB dönem başkanlığında Türkiye'ye verdiği destek, iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendiğini gösteriyor. Önümüzdeki yıl düzenlenecek hükümetler arası zirvede, ekonomiden savunmaya, ticaretten üçüncü ülkelerle işbirliğine kadar geniş bir yelpazede işbirliği planlıyoruz."

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