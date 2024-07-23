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        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:29
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        12 milyar liralık kira sertifikası ihracı
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        Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

        Buna göre, 12 milyar lira tutarında 24 Temmuz 2024 valörlü, 22 Temmuz 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

        Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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