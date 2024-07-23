Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi - Para Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi - Para Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı yaptı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:29 facebook

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