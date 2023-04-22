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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapacak! 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapacağını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya üzerinden çeşitli branşlarda 2 bin 750 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartlarını, hangi illerde yapılacağını ve başvuru tarihlerini sorguluyorlar. İşte 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı detayları...

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  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapacak! 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı şartları

    Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati resmi sosyal medya hesabından Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 470 ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise 2 bin 750 personel alımı yapılacağını açıkladı. Duyurunun ardından gözler "Hazine ve Maliye Bakanlığı şartları neler ve başvuru ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuya dair detaylar...  
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapacak! 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı şartları

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2 BİN 750 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati resmi Twitter hesabından "Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

    Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullanarak personel alımı yapılacağını duyurdu.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapacak! 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı şartları

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı sınavı ve personel alımı şartları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapacak! 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı şartları

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve 20 Hazine Avukatı olmak üzere toplamda 470 personel istihdam edilecek.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapacak! 2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı şartları

    Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise; 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

    Böylelikle toplam yapılacak personel alımı sayısı 3 bin 220 olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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