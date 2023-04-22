HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı sınavı ve personel alımı şartları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.