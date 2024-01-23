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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 856 milyon 100 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:06
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        5,8 milyar liralık kira sertifikası satıldı
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 5 milyar 856 milyon 100 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 17 Ocak 2029 olarak belirlendi.

        Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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