Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 856 milyon 100 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 23.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:06 facebook

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