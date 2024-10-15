Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.10.2024 - 19:14 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:14 facebook

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