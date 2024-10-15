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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:14 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:14
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
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        Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

        Buna göre, 12 milyar 533 milyon lira tutarında 16 Ekim 2024 valörlü, 14 Ekim 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

        Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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