Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 tahvil ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 8 milyar 361,4 milyon lira borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 tahvil ihalesi
AA

Bakanlık, ilk ihalede, 4 yıl (1589 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 18,09, bileşik faiz ise yüzde 18,9 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 453,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 581,6 milyon lira, net satış 1 milyar 353,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 896 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,99 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 207 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 252 milyon lira, net satış 3 milyar 173,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 85 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 701,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 8 milyar 361,4 milyon lira borçlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta 62.2 seviyesine yükseldi
PARAMayısta 4.5 puan yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek
PARAHazine'den iki ihale
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Merkez Bankası'ndan piyasaya 55 milyar TL
PARAMerkez'den piyasaya 55 milyar TL
Emtia piyasasında dalgalı seyir
PARAEmtia piyasasında dalgalı seyir
Küresel piyasalar yön arayışında
PARAPiyasalarda karışık seyir
KREDİ FAİZ ORANLARI 24 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
PARAHazine'den 2 tahvil ihalesi
Bitcoin yine düşüşte
PARA1 haftada 900 milyar dolar buharlaştı
Düzenli tasarruf yapanların oranı arttı
PARADüzenli tasarruf yapanların oranı arttı