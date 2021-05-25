Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılık
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 tahvil ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 932,5 milyon lira borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 tahvil ihalesi
AA

Bakanlık, ilk ihalede, 1 yıl (532 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 17,8, bileşik faiz ise yüzde 18,59 oldu. Nominal teklifin 939 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 402 milyon lira, net satış 384,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 486 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 300 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 8,98 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 584 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 574 milyon lira, net satış 547,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 338,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 1 milyar 932,5 milyon lira borçlandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEĞİŞİM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Temmuz 2021 itfa tarihli senet karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli senet ihraç etti.

Hazine Finansman Programı'nda borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ihalesi yapıldı.

Bu kapsamda, 21 Temmuz 2021 itfa tarihli senet geri alınarak, karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,07, reel bileşik faiz yüzde 3,1 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 632,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 484,7 milyon lira, net satış 2 milyar 311,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şekerbank'tan esnafa 3 ay ertelemeli kredi
PARAŞekerbank'tan esnafa 3 ay ertelemeli kredi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Bitcoin Elon Musk'ın açıklamasıyla yükseldi
PARABitcoin'de yükseliş
KREDİ FAİZ ORANLARI 25 Mayıs 2021! Banka banka Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı
PARAKüresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine ...
SON DAKİKA! Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması: Ümit verici
PARAElon Musk'tan bir kripto para paylaşımı daha
Fed'in bilançosunun 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor
PARAFed'in bilançosunun 2022 sonunda 9 trilyon dolara ...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 tahvil ihalesi
PARAHazine 8.4 milyar lira borçlandı
Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta 62.2 seviyesine yükseldi
PARAMayısta 4.5 puan yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek
PARAHazine'den iki ihale