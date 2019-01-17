Türkiye genelinde hali hazırda yaklaşık 26 bin aile hekimi görev yapıyor. Aile hekimlerinin görev yaptıkları binaların çoğunluğunu ise kamuya ait binalar oluşturuyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, konuyu gündeme getirmiş, aile hekimlerinin kullandıkları binalar için yapılan yüzde 46’lık zammı aile hekimlerinin mümkün olmadığını ve bu durumun da enflasyonla mücadele eylem planına ters düştüğünü söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, imzalı çıkan 16 Ocak 2019 tarihli “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” ile bundan böyle kamuya ait binaların kiralanmasında maksimum değer Aralık Ayı Üretici Fiyat Endeksini (ÜFE) değil, yıllık Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) geçemeyecek.

AHEF BAŞKANI ATAKAN: GENELGE İÇİN MUTLUYUZ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan, genelgeden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, çözüm için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür etti.

Dr. Atakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kira zamları uzun süredir aile hekimlerimiz için çok büyük sıkıntıydı. Aile hekimlerimizin tek gelir kalemleri devletimizden aldıkları cari giderler. Ancak aile hekimlerimizin görev yaptıkları kamuya ait binalar için Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine yüzde 46 oranında artan kira ödemeleri istenmişti. AHEF olarak, ülke enflasyon oranlarımıza da zararı olacak uygulamayı her platformda dile getirmiş ve çözümü için tüm platformlarda mücadele etmiştik.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge bu soruna çözüm olmuştur. Bakanlığımıza AHEF olarak teşekkür ediyoruz. Ancak bu genelge, mutlaka kira sözleşmesini genelge tarihinden önce imzalayan aile hekimlerini de kapsamalıdır” dedi.