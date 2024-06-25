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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ve Bakan Şimşek'ten 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ve Bakan Şimşek'ten 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, devletin sadece en üst makamlarının "güvenlik gerekçesiyle" zırhlı araçlara bindiklerini belirterek, "Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:15
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        Bakan Şimşek ve bakanlıktan iddialara yanıt
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        Bakanlık, ulusal bir gazetenin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıklarına dair iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

        Haberdeki başlığın bilgi ya da haber değil, "ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmaca" olduğu bildirilen açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

        "ÇİFTE MAAŞ DENİLEN DURUM ÇİFTE SORUMLULUK, ÇİFTE GÖREV KAYNAKLIDIR"

        Bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıkları iddiasına da yanıt verilen açıklamada, 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetkiyle ek sorumluluk alarak kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapan Bakanlığın sadece üst düzey liyakatli bürokratlarının bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirdiği vurgulandı.

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        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gazetenin 'çifte maaş' dediği durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır. Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu. Vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

        BAKAN ŞİMŞEK: BİLİNÇLİ SUNİ GÜNDEME KARŞI PROGRAMIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

        Bakan Şimşek de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim. Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. - Bütçede disiplini tesis ediyoruz. - ⁠Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. - ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. - ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. - ⁠Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."

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