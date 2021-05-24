OYAK'tan bir satın alma daha

AA

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 1 yıl (532 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu, ikinci ihalede de 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.