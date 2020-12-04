Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamHazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara sosyal medya uyarısı
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığıı: Bakanımızın banka ATM'leriyle ilgili bir açıklaması söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ""Sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Sayın Bakanımız ve bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılmaktadır. Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır" denildi

Hazine ve Maliye Bakanlığından vatandaşlara sosyal medya uyarısı
AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EMEKLİ ZAMMI | TÜFE açıklandı! 2021 emekli zammı ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAMEmekli zammı için kritik veri
Erozyonla mücadelede milli seferberlik dönemi
İŞ-YAŞAMErozyonla mücadelede milli seferberlik
Merkez Bankası kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı
İŞ-YAŞAMEnflasyonda yükselişin sebebi açıklandı
Son dakika! Tek kalemde 75 uçak siparişi verdiler - Haberler
İŞ-YAŞAMGeri döndü! 75 uçaklık dev sipariş
Mücevhercilerden kasımda 312 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMMücevherde 3.4 milyar dolarlık ihracat
ASGARİ ÜCRET | Son dakika: Agari ücret zam görüşmeleri başlıyor!
İŞ-YAŞAMAsgari ücret zammı ne kadar olacak?
BOTAŞ, TEMSAN ve MKE yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı
İŞ-YAŞAMYeni atamalar Resmi Gazete'de
Maxicells'e yatırım yeri tahsis edildi
İŞ-YAŞAMSilivri'de 'kan ürünleri' üretecek
Türkiye küresel 'bağlantılılıkta' 55. sırada
İŞ-YAŞAMTürkiye 'bağlantılılıkta' yükseldi
SheMakes programına başvurular başladı
İŞ-YAŞAMSheMakes programına başvurular başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X