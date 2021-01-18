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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
AA

Bakanlığın iç borçlanma stratejisi takvimine göre, ilk ihalede, 15 ay (448 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin, ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihraçları yapılacak.

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