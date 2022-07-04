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Hazine'ye 400 uzman yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık bünyesine 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı

Hazine'ye 400 uzman yardımcısı alınacak
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık bünyesine 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kamu idarelerinde istihdam edilmek üzere, özel yarışma sınavı ile 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alımı yapacağız. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi

Haber Görseli: AA

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