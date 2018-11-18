Kurum, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük icraat programında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin son verileri paylaştı.
Yaklaşık 218 bin çiftçinin faydalanacağı uygulamaya başvuruların yarın sona ereceğini belirten Kurum, "Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 100 bin 4 çiftçimiz başvuruda bulundu. Bu kapsamda Hazineye ait bin 793 taşınmazımızı çiftçilerimize kiraladık." bilgisini verdi.
Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017'den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerektiğine dikkati çeken Kurum, başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve söz konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmaması şartı olduğunu hatırlattı.
Kurum, çiftçilerin kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebileceğini anımsatarak, "Çiftçilerimiz bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek." dedi.
Kira süresi sonunda çiftçilerin isterlerse kira süresini uzatabildikleri gibi bu arazilerin doğrudan kendilerine satışlarının da yapılabileceğini ifade eden Kurum, "Çiftçilerimizin düzenlemeden faydalanmaları için yarın son gün. Bu önemli fırsatı kaçırmamaları için çiftçilerimizi yarın Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak müdürlüklerine başvuruda bulunmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
EEN ÇOK BAŞVURU ADANA'DAN
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 81 ilin tamamından başvuru alındığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar en çok talep 10 bin 5 başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı 7 bin 309 başvuruyla Hatay, 4 bin 920 başvuruyla İzmir, 4 bin 662 başvuruyla Mersin ve 4 bin 580 başvuruyla Ankara takip etti." dedi.
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