Sertbaş, yaptığı açıklamada, hazır giyim sektörünün 2018 yılında 17,6 milyar dolar, tekstil sektörünün ise 8,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

İthalatla da ilgili bilgi veren Sertbaş, şunları kaydetti:

"Buna karşılık hazır giyim sektörünün ithalatı 1,7 milyar dolar, tekstil sektörünün ithalatı 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'ye 2018'de 26 milyar dolar ihracat geliri kazandıran hazır giyim ve tekstil sektörleri, 17 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek, Türkiye'nin dış ticaret açığının büyümesine engel oldu. Bu bizler için gurur verici. Türk tekstil ve hazır giyim sektörleri tüm girdileri yerli olan, istihdama büyük katkı sağlayan sektörler. Bu iki sektör daha uzun yıllar bu ülke için üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracata devam edecek."

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Toygar Narbay da 1970 yılında 4 milyon dolar ihracatla başlayan sektörün dış ticaret yolculuğunun 15 milyar dolara ulaştığını, 2030'a kadar 30 milyar dolar hedef konduğunu bildirdi.

Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatının kilogramının 1,5 dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Narbay, bu rakamın konfeksiyon sektöründe 18 dolarlara ulaştığını, konfeksiyon sektörünün "tasarım satar" hale geldiğini aktardı.