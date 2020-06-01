Haziran 2020 Dünya Gündemi

2 Haziran
- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Spor Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri için başkent Washington ile Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, Montana, New Mexico ve Güney Dakota'da ön seçimler yapılacak.
3 Haziran
- Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.
- İtalya, sınırlarını AB Schengen ülkelerine açacak.
4 Haziran
- İngiltere’nin ev sahipliğinde Kovid-19 aşısı için iş birliğine yönelik uluslararası "Küresel Aşı Zirvesi" yapılacak.
- "DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı", İtalya ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak.
- Brüksel'de AB Adalet Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
5 Haziran
- Brüksel'de AB İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
8 Haziran
- İngiltere'ye diğer ülkelerden gelenler, 14 gün karantinaya alınacak.
9 Haziran
- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Güney Carolina, Maine, Nevada, West Virginia ve Georgia eyaletlerinde ön seçim yapılacak.
11 Haziran
- Brüksel'de Avrogrup toplantısı düzenlenecek.
12 Haziran
- NATO'nun Kosova'ya girişinin 21. yıl dönümü kutlanacak.
13 Haziran
- ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki West Point Askeri Okulunun mezuniyet töreninde konuşacak.
17 Haziran
- ABD Başkanı Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ),fonların devam ettirilmesi adına "köklü reformlar" için verdiği 30 günlük süre sona erecek.
19 Haziran
- Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
21 Haziran
- Sırbistan'da yerel ve genel seçimler yapılacak.
23 Haziran
- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla New York, Virginia, Utah ve Kentucky'de ön seçim yapılacak.
26 Haziran
- Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü kutlanacak.
27 Haziran
- Arnavutluk'ta Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek.
30 Haziran
- İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş dönemini uzatmak için başvurabileceği süre sona erecek.
- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Oklahoma, ve Coloroda eyaletlerinde ön seçim düzenlenecek.
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