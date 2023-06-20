Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anketin yayımlanmasıyla Haziran ayı enflasyon beklentisi detayları belli oldu. Peki, 2023 Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte, Haziran enflasyon oranı beklentisi anketi ile enflasyon rakamlarının açıklanacağı gün ile ilgili detaylar...