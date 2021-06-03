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Haziran ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Enflasyon oranları açıklandı, kira zammı belli oldu!

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, kira zammı ne kadar olacak? İşte güncel Haziran ayı kira zammı oranı...

Haziran ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Enflasyon oranları açıklandı, kira zammı belli oldu!

Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? 2021 yılı Mayıs ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamamsının arından uzun süredir ev sahipleri kira zammı artış oranını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Haziran ayı kira zammı ne kadar? İşte merak edilen güncel kira zammı oranları...

2021 HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2020 Nisan ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Mayıs" ayına göre bu yıl ki Mayıs ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

TÜİK tarafından açıklanan 2021 Nisan ayı enflasyon oranına göre; TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 oranında artış gösterdi. Buna göre de Nisan ayında kontrat yenileyecekler.

Buna göre 1000 (Bin) TL kira için geçtiğimiz yıl Nisan ayında kontrat imzalayan bir kiracı, bu yıl kontratını bin 167 liraya yenileyebilecek.

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