Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,1 oldu

motorlu kara taşıtları verileri
Otomobil
Haberler > Ekonomi > Otomobil

Haziran ayı motorlu kara taşıtları verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu. Haziran ayında 64 bin 341 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

01.08.2018 - 11:29 | Güncelleme: İHA

Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu. Trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 64 bin 341 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 64 bin 341 taşıt içinde otomobil yüzde 52,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26,6 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,9 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,9 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 39, minibüste yüzde 72,6, kamyonette yüzde 50,4, kamyonda yüzde 42,3, motosiklette yüzde 16,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21,2, traktörde yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 16,2 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 azaldı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 32,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 52,3, kamyonette yüzde 38,2, kamyon yüzde 8,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, traktörde yüzde 39,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 24, motosiklette ise yüzde 3,7 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Haziran döneminde 460 bin 639 adet arttı

Ocak-Haziran döneminde 536 bin 916 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 adet arttı.

Haziran ayında 617 bin 217 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 617 bin 217 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,1 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 adet otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36,1’i dizel, yüzde 25,4’ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Haziran ayında 34 bin 16 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 34 bin 16 adet otomobilin yüzde 15,8’inin Renault, yüzde 10,4'ünün Volkswagen, yüzde 8,4'ünün Fiat, yüzde 8,2'sinin Peugeot, yüzde 7’sinin Hyundai, yüzde 6,7’sinin Ford, yüzde 5’inin Mercedes-Benz, yüzde 4,9’unun Honda, yüzde 4,7’sinin Dacia, yüzde 4,4’ünün Toyota olduğu, yüzde 24,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 43,2’si 1501-1600, yüzde 27,6’sı 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,4'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 56,6'sı beyaz, yüzde 21,1’i gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,4’ü kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerde oldu.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.