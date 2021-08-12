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Haberler İş-Yaşam Haziran ayı perakende satış endeksi açıklandı
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Haziran ayı perakende satış endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı perakende satış endeksini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 14.4 arttı.

Haziran ayı perakende satış endeksi açıklandı
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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %26,0, otomotiv yakıtı satışları %11,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 14.4 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %14,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %27,0, otomotiv yakıtı satışları %7,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 40.9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %50,3, otomotiv yakıtı satışları %40,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 16.6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %18,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %31,0, otomotiv yakıtı satışları %16,1 arttı.

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