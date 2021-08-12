HABERTURK.COM

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %26,0, otomotiv yakıtı satışları %11,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 14.4 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %14,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %27,0, otomotiv yakıtı satışları %7,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 40.9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %50,3, otomotiv yakıtı satışları %40,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 16.6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %18,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %31,0, otomotiv yakıtı satışları %16,1 arttı.