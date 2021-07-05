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Haberler İş-Yaşam Haziran ayında en çok yurt içi turlar pahalandı
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Haziranda fiyatı en fazla artan "yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar", en çok düşen "sarımsak" oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla değişim gösteren ürünler belli oldu. Haziran ayıda yüzde 51.60 fiyat artışıyla yurt içi turları en çok zamlanan ürün oldu, en çok ucuzlayan ürünlerin başında yüzde 28.19 ile sarımsak geldi

Haziran ayında en çok yurt içi turlar pahalandı
İHA

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51,6 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 28,19 ile sarımsakta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 14,72 ile elektrikli süpürge, yüzde 14,6 ile makyaj malzemeleri izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,98 ile margarin, yüzde 9,97 ile sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, yüzde 9,83 ile bebek arabası yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,19 ile sarımsakta oldu. Bunu yüzde 17,63 ile patlıcan, yüzde 15,32 ile domates, yüzde 12,24 ile dolmalık biber, yüzde 11,43 ile kabak, yüzde 11,35 ile taze fasulye takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 51,60
Elektrikli süpürge 14,72
Makyaj malzemeleri 14,60
Margarin 10,98
Sportif faaliyetler için yapılan ödemeler 9,97
Bebek arabası 9,83
Ütü 9,68
Parfüm 9,67
Şehirler arası otobüs ücreti 9,67
Yer ve duvar döşemesi 9,63
Sucuk 9,56
Sıcak içecek makinaları 9,18
Yatak (çift kişilik) 8,71
Salam 8,51
Dana eti 8,30
Her türlü ev temizlik aletleri 8,07
Sosis 8,02
Genç odası takımı 7,68
Tek masa 7,65
Motorin 7,20

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:​​​​​​​

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
Sarımsak -28,19
Patlıcan -17,63
Domates -15,32
Dolmalık biber -12,24
Kabak -11,43
Taze fasulye -11,35
Salatalık -10,82
Çarliston biber -9,68
Sivri biber -8,97
Çilek -8,50
Kıvırcık -8,05
Muz -7,20
Kuru soğan -6,43
Nane -5,49
Dereotu -5,08
Maydanoz -4,94
Roka -3,72
Yeşil soğan -3,25
Yumurta -1,86
Yoğurt -1,64

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