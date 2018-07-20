Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 32,67 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40,60 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,56 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 16,47 kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,76 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,06 oranında artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 7,36 AZALIŞ OLDU



2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 7,36 kurulan kooperatif sayısında yüzde 2,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,26 oranında azalış oldu. 2018 yılı Haziran ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32,48 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,14 kapanan kooperatif sayısında yüzde 31,25 oranında azalış oldu.

2018 YILI İLK ALTI AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,44 ORANINDA ARTTI



2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,44 kurulan kooperatif sayısında yüzde 21,89 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,53 oranında azalış oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,16 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,12 kapanan kooperatif sayısında yüzde 12,99 oranında azalış gözlendi. Haziran ayında kurulan toplam 5 bin 599 şirket ve kooperatifin yüzde 83,64’ü limited şirket, yüzde 14,84’ü anonim şirket, yüzde 1,52’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,35’i İstanbul, yüzde 9,86’sı Ankara, yüzde 6,30’u İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 yılı ilk altı ayında toplam 46 bin 837 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 285 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 63,60’ını, 6 bin 966 anonim şirket ise yüzde 34,61’ini oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 28,27 oranında azaldı. Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin bin 890’ı ticaret, 721’i imalat ve 692’si inşaat sektöründe kuruldu. Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 715’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465’i inşaat, 233’ü imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 256’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124’ü inşaat, 76’sı imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184’ü inşaat, 107’si imalat sektöründe oldu.

HAZİRAN AYINDA KURULAN 85 KOOPERATİFİN 38'İ KONUT YAPI KOOPERATİFİ



2018 Haziran ayında kurulan 85 kooperatifin 38’i konut yapı kooperatifi, 11’er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8’i İşletme Kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 579 kooperatifin 240’ı Konut Yapı Kooperatifi, 83’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 62’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

HAZİRAN AYINDA 888 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU



2018 yılı Haziran ayında kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 437’si Türkiye, 105’i İran, 104’ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 88’i anonim, 800’ü limited şirket olarak gerçekleşti

2018 yılında kurulan şirketlerin 806’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 424’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 377’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,99’unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.





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