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        Haberler Bilgi Ekonomi Haziran halka arz takvimi 2024: Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları, borsa işlem tarihleri

        Haziran halka arz takvimi: Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları

        Haziran ayında yatırımcıların gözü, üç firmaya çevrildi; Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda. Üç şirketin de halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Haziran ayında halka arzı devam eden şirketler hakkında tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:50
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        Haziran halka arz takvimi işlemeye devam ediyor. An itibarıyla borsada işlem gören veya görmeye hazırlanan üç firma var; Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda. Üç şirketin de halka arz sonuçları açıklandı ve BIST işlem tarihleri belirlendi. İşte, 2024 Haziran halka arz takvimi...

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        HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI

        29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Horoz Lojistik, 7 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlayacak. 55 TL'lik hisse fiyatı üzerinden 20,5 milyon lot dağıtımı yapan firma kişi başına 605 TL değerinde 11 lot verdi.

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        YİĞİT AKÜ HALKA ARZ DETAYLARI

        Yiğit Akü'nün, 34,68 TL'den satışa çıkardığı 75 milyon hissesi 6 Haziran 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak. 2 milyona yakın yatırımcının katıldığı halka arzda kişi başına 705 TL değerinde 31 lot düştü.

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        ALTINKILIÇ GIDA BIST'TE İŞLEM GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

        Haziran halka arzlarından biri olan Altınkılıç Gıda, 4 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı. Firma, yatırımcılarına ortalama olarak 620 TL değerinde 27 lot verdi. Firmanın hisse fiyatı ise 22,98 TL.

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