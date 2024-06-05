Haziran halka arz takvimi: Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları
Haziran ayında yatırımcıların gözü, üç firmaya çevrildi; Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda. Üç şirketin de halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Haziran ayında halka arzı devam eden şirketler hakkında tüm bilgiler...
Haziran halka arz takvimi işlemeye devam ediyor. An itibarıyla borsada işlem gören veya görmeye hazırlanan üç firma var; Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda. Üç şirketin de halka arz sonuçları açıklandı ve BIST işlem tarihleri belirlendi. İşte, 2024 Haziran halka arz takvimi...
HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI
29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Horoz Lojistik, 7 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlayacak. 55 TL'lik hisse fiyatı üzerinden 20,5 milyon lot dağıtımı yapan firma kişi başına 605 TL değerinde 11 lot verdi.
YİĞİT AKÜ HALKA ARZ DETAYLARI
Yiğit Akü'nün, 34,68 TL'den satışa çıkardığı 75 milyon hissesi 6 Haziran 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak. 2 milyona yakın yatırımcının katıldığı halka arzda kişi başına 705 TL değerinde 31 lot düştü.