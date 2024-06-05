Haziran halka arz takvimi işlemeye devam ediyor. An itibarıyla borsada işlem gören veya görmeye hazırlanan üç firma var; Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda. Üç şirketin de halka arz sonuçları açıklandı ve BIST işlem tarihleri belirlendi. İşte, 2024 Haziran halka arz takvimi...