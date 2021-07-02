Haziranda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti

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Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 370 milyon 391 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamullerini, 2 milyar 352 milyon 248 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 25 milyon 837 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 214 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda haziranda 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 49,6 artışla 15 milyar 276 milyon 639 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 34,3 yükselişle 2 milyar 564 milyon 723 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 59,2 artışla 497 milyon 555 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 704 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 346 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 268 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok arttığı ülkeler ise 556 milyon dolarlık artışla ABD, 453 milyon dolarlık yükselişle İtalya ve 417 milyon dolarlık artışla Almanya olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında 226 ülke ve bölgeye dış satım gerçekleşti.

Haziran ayında ülke gruplarına göre ihracatta, Türkiye'nin en büyük pazarı olan AB'ye (AB-27) ihracat, yüzde 49,4 artışla 8,2 milyar dolara ulaşarak yüzde 41,7 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının haziran ayı ihracatındaki payı yüzde 56,3 oldu.

Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 19,5 yükselişle 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına yüzde 59,3 artışla 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 63,8 artarak 1,6 milyar dolar ve Kuzey Amerika'ya yüzde 79,2 yükselişle 1,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Haziranda en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7 milyar 977 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 552 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 242 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar, ihracatını 2,6 milyar dolar artıran İstanbul, 684 milyon dolar yükselten Kocaeli ve 359 milyon dolar artıran İzmir'de kaydedildi.

- 181 ülkeye TL ile ihracat

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, haziranda 181 ülkeye yüzde 53 artışla toplam 6,17 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 634 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti.

Geçen ay miktar bazında ihracat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 15,3 milyon ton olarak gerçekleşirken, ilk 6 ayda yüzde 19 artışla 85 milyon tonluk ihracat yapıldı.

Avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif etkisi 549 milyon dolar, yılın ilk 6 ayında ise 3,78 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):