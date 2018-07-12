Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 930 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 38 milyon 800 bin varil düzeyinde gerçekleşti.
Haziranda OPEC içinde üretimde günlük bazda en fazla düşüş Libya ve Venezuela'da yaşandı.
Libya'da günlük petrol üretimi yaklaşık 260 bin gerileyerek 760 bin varile indi. Venezuela'da ise günlük petrol üretimi yaklaşık 60 bin varil düşerek 1 milyon 300 bin varil oldu.
Geçen ay OPEC içinde Suudi Arabistan ve Irak günlük petrol üretimlerini en çok artıran iki ülke oldu. Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini 430 bin varil artırarak 10 milyon 460 bin varile, Irak da günlük petrol üretimini 80 bin varil yükselterek 4 milyon 550 bin varile çıkardı.
Haziranda OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük yaklaşık 60 milyon varili buldu. Böylece, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre 370 bin varil artışla günlük 98 milyon 800 bin varil düzeyine ulaştı.
Rapora göre, 2018’de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon varil artarak 60 milyon 200 bin varili, 2019’da da günlük 1 milyon 800 bin varil artışla 62 milyon varile ulaşacak.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
IEA'nın tahminlerine göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 100 bin varili bulacağı belirtilirken, 2019 yılı için küresel petrol talebinin ise günlük 100 milyon 500 bin varile yükseleceği öngörülüyor.
Bu yıl petrol talebinde 34 milyon 700 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 800 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varil ile Avrupa izleyecek.
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