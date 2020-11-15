İHA

Pandemi döneminde talep patlaması yaşanan medikal ürünler ihracatında yüzde 4558’lik artışla 73 milyon dolara ulaşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 31’lik artışla 137 milyon 115 bin dolara taşıdı. EHKİB, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat yapan birlik oldu. Türkiye genelinde otomotiv sektöründen sonra ikinci sektör konumuna yükselen hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 5 aydır ihracat lideri olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, pandemi nedeniyle zincir mağazalarda kapanma yaşanmadığı takdirde 2020 yılının son iki ayını zirvede kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.

"2020 YILINI 2019 YILI SEVİYELERİNE YAKIN KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mart-nisan ve mayıs aylarının kabus gibi geçtiğini, 2019 yılının aynı dönemine göre EHKİB’in ihracatının yüzde 33 kan kaybettiğini ifade eden Sertbaş, “2019 yılının mart-nisan-mayıs döneminde 445 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının aynı döneminde 297 milyon dolara düştü. Bu süreçte hükümetimizin Kısa Çalışma Ödeneği sayesinde istihdamımızı koruduk. Haziran ayı sonrasında yaralarımızı sarmaya başladık. Haziran-ekim arasında 5 aylık dönemde yüzde 22’lik artışla 662 milyon dolar ihracat yaptık. Ocak-ekim dönemindeki ihracatımız ise 1 milyar 82 milyon dolara ulaştı. 2019 yılının ocak-ekim dönemine göre ihracatımızdaki düşüş 15 milyon dolara kadar düştü. En büyük ihraç pazarımız Avrupa’da vaka sayılarının artıyor olmasının hazırgiyim perakende zincirlerini olumsuz etkileyeceği bir gerçektir. Bu durum mart ayında olduğu gibi sipariş iptalleri ve sipariş azalmaları olarak sektörü etkileyecek olmasına rağmen 2020 yılını 2019 yılı seviyelerine yakın kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

HAZIR GİYİM İHRACATINDA LİDER İSPANYA, İHRACATIN EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKE İNGİLTERE

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin en fazla ihracat yaptığı ülkenin İspanya olduğu bilgisini veren Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekim ayında İspanya’ya 41 milyon 272 bin dolar ihracat yaptık. Almanya 25 milyon 99 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. İngiltere ise Ege’den 17 milyon 390 bin dolarlık konfeksiyon ürünleri aldı. İngiltere yüzde 84’lük artışla ihracatımızı en çok arttırdığımız ülke oldu. İngiltere’yi yüzde 75’lik artışla İsveç ve yüzde 57’lik artışla İtalya takip etti.”

"AMELİYAT ÖNLÜĞÜ İHRACATIMIZ 5 MİLYON DOLARLIK KATKI SAĞLADI"

EHKİB üyelerinin ekim ayı hazırgiyim ihracatında dokuma, örme ve medikal ürünlerde geçen yıla göre artışlar olduğunu anlatan Sertbaş, “Pandemiyle birlikte talep patlaması yaşanan medikal ürünler ihracatımız yüzde 4558’lik artışla 73 milyon dolara yükseldi. Türkiye genelindeki medikal ürünler ihracatımız ise 1 milyar 84 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında EHKİB’in ihracatına ameliyat önlüğü ihracatımız 5 milyon dolarlık katkı sağladı” diyerek sözlerini noktaladı.