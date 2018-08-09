Yeni sezonu 13 Ağustos’ta Florya Metin Oktay Tesisleri’nde açacak olan sarı-kırmızılı ekip İstanbul’daki çalışmalarını 26 Ağustos’ta sonlandıracak. 27 Ağustos’ta İtalya’nun Bormio kentine gidecek olan Galatasaray 7 Eylül’e kadar çalışmalarına devam edecek. Bormio’da üç hazırlık maçına çıkacak olan sarı-kırmızılıların programı şu şekilde:

3 Eylül Pazartesi | Galatasaray - Enisey Krasnoyarsk

5 Eylül Çarşamba | Galatasaray - Ratiopharm Ulm

6 Eylül Perşembe | Galatasaray - Wurzburg



İtalya kampının ardından İstanbul’a dönecek olan Galatasaray 20 Eylül’e kadar burada kamp yaptıktan sonra Yunanistan’ın Girit şehrinde 21-23 Eylül tarihleri arasında Unics Kazan, Olympiakos ve Hapoel Jerusalem takımlarınında olduğu bir turnuvaya katılacak.

Girit Turnuvası’nın ardından İstanbul’a dönecek takım, 2 Ekim’de oynayacağı 7DAYS EuroCup mücadelesi Morabanc Andorra maçının hazırlıklarına başlayacak.

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