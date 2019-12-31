Hazırlıklara başlandı

Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un başrollerini paylaştığı '9 Kere Leyla'nın çekim hazırlıkları başladı. Ezel Akay'ın yöneteceği film, zengin iş adamı 'Adem'in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Akbağ ise filmde 'Adem'in boşanmak istemediği için öldürmeye çalıştığı 'Leyla'yı canlandırıyor.
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