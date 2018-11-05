HBO ve Game of Thrones ekibinden Trump'a tepki

ABD Başkanı Trump'ın, Pazartesi günü devreye girecek İran yaptırımlarının ikinci aşaması öncesinde Game of Thrones dizisine atıfta bulunan Twitter paylaşımına HBO'dan ve dizi oyuncularından tepki geldi. Diğer yandan Pazar günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ABD karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı.
05.11.2018 - 10:12 | Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pazartesi günü devreye girecek İran yaptırımlarının ikinci aşaması öncesinde Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine atıfta bulunan Twitter paylaşımına tepkiler geldi.
Trump, Cuma günü paylaştığı tweetinde dizinin meşhur repliği 'Kış geliyor' (Winter is coming) cümlesine atıfla, "Yaptırımlar geliyor" cümlesinin yazılı olduğu bir poster paylaşmıştı.
Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve dağıtımcısı olan HBO televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir mesajlaşmanın yapılacağının farkında değildik, markamızın siyasi amaçlar için uygunsuz kullanılmamasını tercih ederdik" dedi.
Kanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ise "Telif haklarının yanlış kullanımını Dothraki dilinde nasıl söylersiniz?" diyen esprili bir dil kullandı.
Dizinin esinlendiği kitabın yazarı olan George R.R. Martin de attığı tweetinde 6 Kasım'da ABD'de düzenlenecek ara seçimlere atıfta bulunarak, "Korku, kılıçtan daha keskindir. 6 Kasım'da oy verin" ifadesini kullandı.
Martin'in Trump karşıtı bir edebiyatçı olduğunu biliniyor.
Martin, geçen ay New York Times dergisiyle yaptığı bir röportajda, Trump'ı dizinin kötü karakterlerinden Kral Joffrey'nin büyümüş hali olarak tanımlamış, "Aynı duygusal olgunluğa sahipler" demişti.
İran cephesinden yanıt
Dizinin oyuncuları Maisie Williams ve Sophie Turner da Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda Trump'ın tweetini eleştirdi.
Ancak Trump'a karşı asıl hamle İran cephesinden geldi.
İran Devrim Muhafızları'nın Komutanı Kasım Süleymani de yine aynı diziye atıfla, "Sana karşı duracağım" yazan bir poster paylaştı.
ABD, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı almıştı.
ABD'nin bu ülkeye yönelik ilk aşama yaptırımlarının 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinin ardından, ikinci dalga yaptırımlar da Pazartesi günü devreye girecek.
Sekiz ülke geçici olarak yaptırımlardan muaf olacak.
Tahran'da ABD karşıtı gösteri
Diğer yandan İranlılar, 1979 yılındaki İslam devrimi sırasında ABD Büyükelçiliği'nin kuşatılmasının yıl dönümünde, ABD'nin İran'a karşı uygulayacağı yaptırımları protesto etmek için sokaklara döküldü.
'ABD'ye Ölüm' sloganlarının atıldığı gösterilerde, ABD bayrakları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafları yakıldı.
Binlerce öğrencinin katıldığı ve hükümet tarafından düzenlenen protestolara İran medyası geniş bir yer ayırdı.
ABD Büyükelçiliği, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin ülkeyi terk etmesinin ardından 4 Kasım 1979'da İranlı öğrenciler tarafından işgal edilmişti. İçerideki 66 Amerikalı rehin alınmıştı.
444 gün süren rehine krizi ABD - İran ilişkilerinde onulmayan yaralar açtı.
Bu olayın her yıl dönümünde İran'da büyük gösteriler düzenleniyor. Ancak bu yıl ABD'nin yaptırımları tekrar devreye sokacak olmasıyla katılım daha yüksek oldu.
'Psikolojik savaş'
İran devlet medyasına göre gösterilere 4 milyon kişi katıldı. Ancak Reuters haber ajansı bu sayıyı doğrulayamadığını duyurdu.
Gösterilerde İran'ın dini lideri Ayatullah Ali Hamaney'e bağlılık sloganları atıldı.
Protestolar sırasında taşınan bazı pankartlarda Trump ve Suudi Arabistan arasındaki yakın bağlara dikkat çekildi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, başkent Tahran'da düzenlenen gösterinin ABD'nin uyguladığı psikolojik savaşın üstesinden gelineceği anlamına geldiğini söyledi.
Hamaney ise Cumartesi günü yaptığı bir konuşmasında Trump'ın politikalarının dünya çapında tepki çektiğini belirtti.
ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasıyla ilgili merak edilenler
İran'a yaptırımların devreye girmesiyle petrol fiyatları nasıl etkilenecek?
ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi ne olur?
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HBO ve Game of Thrones ekibinden Trump'a tepki/hbo-ve-game-of-thrones-ekibinden-trump-a-tepki-22071702207170
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