Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin dosyanın Meclis'e gelmesiyle birlikte partisinden istifa eden ve ardından da partisinden ihraç edilen HDP'li Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ın dokunulmazlığı kaldırılıyor.

Çelik hakkındaki fezleke üzerinde çalışan Meclis Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Rapor Karma Komisyonu gönderilmek üzere hazırlandı ancak HDP'li Komisyon üyesi Züleyh Gülüm ek görüş bildirmek istedi. Ek görüş komisyona sunuldu ancak rapora eklenmesi uygun görülmedi.

Komisyon Başkanı Ali Özkaya ek görüşü iade ettiğini bildirdi. Özkaya, ek görüşte 1994'te milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinden, günümüzde bazı milletvekillerine karşı yapılan suçlamalar gibi, komisyon çalışması kapsamında olmayan ve komisyonda gündeme gelmeyen iddialın yer alması nedeniyle görüşün anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu bu nedenle iade ettiğini bildirdi. Bu işlemin ardından da Özkaya rapora dün imzasını koydu ve Karma Komisyon Başkanlığı'na gönderdi.

Özkaya dokunulmazlığın kaldırılması kararına ilişkin raporun bir ay içinde Karma Komisyon'da görüşüleceğini, Çelik'in yeniden ifade verebileceğini ekim ayı başında da sürecin tamamlanabileceğini bildirdi.

Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Karma Komisyonu'nun ardından Meclis Genel Kurulu'nda kesinleşecek. Bunun için salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak.

İŞTE KOMİSYON RAPORU

Peki komisyon raporunda neler var, mağdure ve suçlamaların hedefi olan Çelik neler söyledi, karar neden dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde verildi.

İşte rapordan ayrıntılar şöyle:

"Hazırlık Komisyonumuz; 24/08/2020 tarihli toplantısında Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresini (3/1231) ve eki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/11364 numaralı soruşturma dosyasını görüşüp karara bağlamıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile müşteki ve şikâyet edilen milletvekiline ait beyanlar dikkate alındığında; müşteki ile şikâyet edilen milletvekili arasında olay öncesinde suç isnadını gerektirir nitelikte herhangi bir husumetin bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca, müştekinin Komisyonumuzda yaptığı açıklamalar ve farklı tarihlerdeki beyanlarının hayatın olağan akışına uygun ve itibar edilebilir nitelikte olması, yine ifadelerinde cinsel saldırı eylemine ilişkin somut olarak; eylem, zaman, yer ve kişi belirtmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen şahsın müştekiye rızası dışında milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğu görülmüştür. Yine söz konusu olayın diğer tarafı olarak gösterilen milletvekilinin Komisyon Başkanlığımıza gönderdiği yazılı savunmada ve konuya ilişkin 20/08/2020 tarihli Komisyon toplantısında yaptığı sözlü savunmada müştekinin iddia ettiği; evin mülkiyeti, olay yeri ve zamanı gibi müştekinin beyanlarıyla uyuşan ifadeler kullanmıştır.

Hazırlık Komisyonumuz, yukarıda belirtilen ve özetlenen müzakereler neticesinde; dosyadaki bilgi ve belgeler ile müştekinin iddiaları ve adı geçen milletvekilinin kendisini savunmak amacıyla konuya ilişkin dile getirdiği ifadeler dikkate alındığında, bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla, konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu nedenle soruşturmaya devam edilebilmesi amacıyla, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in söz konusu dosya bakımından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Karma Komisyon Başkanlığına gönderilmesine, 24/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."