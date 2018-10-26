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HDP'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz" dedi

26.10.2018 - 12:40 | Güncelleme: AA

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine önümüzdeki hafta başlanacağını anımsattı.

Bütçeyi, "israf, faiz ve güvenlikçi" olarak nitelendiren Oluç, güvenlik konularına ayrılan ödeneklerin arttırıldığını, tarım desteklerinin düşürüldüğünü ve çiftçi ile küçük esnafın gözardı edildiğini öne sürdü. Oluç, "İsrafın en tipik, açık göstergesi saray harcamalarıdır. Saray harcamaları iki katından fazla arttırılmıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Hakkı Saruhan Oluç, HDP'ye yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, bunların "yerel seçim operasyonları" olduğunu ileri sürdü.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Mecliste araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin yapılan oylamada MHP'nin tavrını eleştiren Oluç, MHP'nin bir kez daha AK Parti'yi kurtardığını savundu.

Kamuoyunda ve milliyetçi seçmende de MHP'ye yönelik bir tepkinin oluştuğunu öne süren Oluç, şöyle devam etti:

"MHP, bu tepkiyi nasıl bastıracak. Emir komuta zinciri içinde AKP'ye bağlı olduğunu nasıl gizleyebilecek? Bunu örtmek için yeni bir icat buldular. (HDP ile yan yana durmamak için oy vermedik) dediler. Siyaseti tam bir komediye dönüştürdünüz. Mesela biz yarın Bahçeli, çok iyi bir liderdir desek siz Devlet Bahçeli'yi MHP'nin başından alacak mısınız? Biz emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son derece kararlıyız. Bu konudaki her türlü çalışmaya destek vereceğimizi açık ve net bir şekilde söyledik ama siz, emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden AKP ile yerel yönetim seçimleri pazarlığı yapıyorsunuz."

SORULAR

Bir gazetecinin "Hayati Yazıcı ile Melih Gökçek arasında yaşanan bir tartışma var. Orada bir yolsuzluk veya suç mu ima edildi?" sorusu üzerine Oluç, istifa etmesi istenen belediye başkanları hakkında herhangi bir soruşturma, dava veya iddianamenin olmadığını söyledi. Oluç, "Eğer bunlar istifa ettirilmesi gereken belediye başkanlarıysa, haklarındaki suçlamalar nelerdir diye sormuştuk. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz." dedi.

Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz." dedi.

Gazetecilerin, HDP'nin İstanbul adayı için Celal Doğan'ın adının geçtiğine ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Oluç, şu ana kadar sadece İstanbul için değil bütün iller için herhangi bir isim telaffuzlarının olmadığını çünkü daha o aşamaya gelmediklerini söyledi.

İstanbul'da Suriye'ye ilişkin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılacak olan zirvenin anımsatılması üzerine Oluç, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de yeni bir demokratik rejim inşasına, iç savaşın sona ermesine ihtiyaç var. Mutlaka, Suriye'deki bütün tarafların masa başında oturarak, müzakere ederek Suriye'nin sorunlarını artık kansız ve savaşsız bir şekilde çözmesi, Suriye'nin demokratik bir rejime sahip olması için yeni bir anayasa ile bu görüşmeleri taçlandırması gerektiğini hep söyledik ve bunu savunuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sonuç çıksın veya çıkmasın savaşı sona erdirmek üzere yapılacak ve yapılmakta olan bütün görüşmelerin ve toplantıların elbette ki önemli olduğunu düşünüyoruz."

 

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