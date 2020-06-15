HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Biz siyasette ısrarcıyız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar:
AA

Sancar ve bazı milletvekilleri, Hakkari'den başlatacakları yürüyüş için kente geldi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği yürüyüşlerine izin verilmeyen Sancar ve beraberindekiler, emniyet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından parti binası önünde açıklama yaptı.

Yürüme haklarının mevcut Anayasa'dan kaynaklandığını belirten Sancar, "Ülkenin bir ucundan diğer ucuna bütün halkları kucaklayabilecek tek parti biziz. O nedenle Hakkari'nin sesi buradan selam olarak Edirne'ye gidiyor, Edirne'nin selamı tam da burada Hakkari'nin kalbine geliyor. Biz umudu canlı tutabilmek için yürüyoruz. Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Sancar ve beraberindekiler, daha sonra belirlenen güzergahtan araçlarla kentten ayrıldı.

,Hikmet Temeş

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika DEPREM! Prof. Dr. Naci Görür: "Bingöl depremi küçük-orta, mesajı çok büyük!" - Haberler
GÜNDEMProf. Dr. Naci Görür: "Bingöl depremi küçük-orta, ...
Son dakika haberler... 3'ü kamu görevlisi 5 kişi define ararken yakalandı
GÜNDEM3'ü kamu görevlisi 5 kişiye 'define' baskını!
Son dakika haberler... Kayseri'de, 150 nüfuslu sokağa koronavirüs karantinası
GÜNDEMKayseri'de 150 nüfuslu sokağa karantina!
Emirgan'da önlem yok, cankurtaran yok
GÜNDEMEmirgan'da önlem yok, cankurtaran yok
YKS giriş belgesi 2020! ÖSYM YKS giriş yerleri sorgulama ekranı
GÜNDEMYKS giriş belgesi 2020 nasıl alınır?
Son dakika haberler... ÖSYM'den flaş YKS açıklaması!
GÜNDEMÖSYM'den flaş YKS açıklaması!
Son dakika haberler! Bakanlıktan Haliç hamlesi! Numune alındı
GÜNDEMBakanlıktan Haliç hamlesi!
Son dakika haberler... Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Musa'dan güzel haber
GÜNDEMMinik Musa'dan güzel haber!
Son dakika haberler... İstanbul yağmura teslim!
GÜNDEMİstanbul yağmura teslim!
Son dakika haberler! Müşterilerin gözü önünde pompalı dehşeti
GÜNDEMMüşterilerin gözü önünde pompalı dehşeti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X