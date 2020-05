HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan bayram mesajı

AA

Buldan ve Sancar, mesajda, bayramların insanlar arasında barış ve dostluk duygularının yoğun yaşandığı günler olduğunu belirtti. Bayramlarda kin ve düşmanlıkların unutulduğunu, sevginin, kardeşliğin değerinin bilince taşındığını vurgulayan Buldan ve Sancar, maneviyatı yüksek bugünlerde barış ve huzurun haneden başlayarak çevreye genişlemesi için çaba gösterildiğini aktardı.

Buldan ve Sancar, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı vesilesiyle İslam alemi başta olmak üzere bütün dünyaya barış ve kardeşlik, mesajı iletirken, koronavirüsten kaynaklı bu pandemi sürecinin şifa ile sonlanması, herkesin sağlık içinde yaşamına kaldığı yerden devam etmesini dileriz. HDP her inancın, her görüşün kendini özgürce ifade ettiği, barışın ve huzurun egemen olduğu bir dünya kurulması için mücadele etmektedir. Bu mücadelenin, halklarımızın kardeşlik bağını güçlendirmesi en büyük dileğimizdir. Demokrasi, adalet ve barış mücadelemizi her zamankinden daha fazla büyütmemiz ve güçlendirmemiz gerektiği bilinciyle halklarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz."