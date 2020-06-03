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HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Toplumda siyasi kredisini sıfırlayan bir iktidar, konut kredisi faizini indirerek iktidarını kurtaramaz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi:
AA

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bütün taleplerine rağmen koronavirüs salgını döneminde infaz düzenlemesi sonrasında Meclisin çalıştırılmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi ile başladığını anımsatan Beştaş, "Bekçiler yasası aslında yeni bir şiddet yasasıdır. Son dönemlerde kamuoyuna yansıyan şiddet görüntüleriyle birlikte düşündüğümüzde bunun sonuçlarını öngörmek hiç de zor olmayacak. Polis şiddetini görmek, bekçiler yasasının ne getireceğini, ne götüreceğini, nasıl bir şiddet dalgası yaratacağını öngörmek için de ciddi ipuçları veriyor. Son bir haftanın en önemli gündemi maalesef polis şiddeti, kolluk şiddeti ve bu anlamda yaşananlar." görüşünü savundu.

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili Muhammed Emir Cura'nın görüntülerinin medyada yayınlandığını dile getiren Beştaş, "Burada gözaltında işkenceye uğradığını aleni bir şekilde gördük." ifadesini kullandı.

Barış Çakan'ın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine değinen Beştaş, "Bu ülkede Kürtçe konuştuğu, Kürt olduğu, Kürtçe müzik dinlediği için sanki hiçbir vaka yok. Tarihimizde böyle bir olay yokmuş gibi bir tutum sergileniyor." dedi.

Cinayete ilişkin şüphelerini koruduklarını dile getiren Beştaş, bu şüphelerin giderileceği yerin medya veya siyaset alanı olmadığını, adil yargılanma olduğunu söyledi. Beştaş, "Adil bir yargıyla bu cinayetin sebepleri, sonuçları, ilgili etkileşimleri ortaya çıkarılmalıdır ama görüyoruz ki medya kanallarında ya da iktidarın bazı birimlerinde mahkemeler kurulmuş, kararlar verilmiş, olayın sebebi, sonucu açıklanıyor. Neredeyse 'şu kadar ceza verilecek' diyecek noktaya gelmişler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Yargı sürecini dikkatle izleyeceklerini vurgulayan Beştaş, "Bu konudaki gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Parti olarak şunu yürekten istiyoruz; umarız ve dileriz bu adil yargılama sonucunda Kürtçe konuştuğu için bu cinayet işlenmiş olmasın. Bunu gerçekten istiyoruz. Biz insanlar dilinden dolayı öldürüldüğünde mutlu olamayız. Biz tam tersine bunu önlememiz gereken bir noktadayız ve bu adil yargılama sonucunu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarının 4 yeni kredi destek paketine de değinen Beştaş şöyle konuştu:

"Hazine Bakanı yeni bir paket açıkladı. Yandaş müteahhitlerini tekrar ihya etmek için yeni bir kredi oranı açıkladı. Toplumda siyasi kredisini sıfırlayan bir iktidar, konut kredisi faizini indirerek iktidarını kurtaramaz. Siyasi krediniz bitti, konut kredinizle siyasi kredinizi tekrar tahsis edemeyeceksiniz. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonların olduğu bir ülkede bu yurttaşlar nasıl konut alsın? Evine ekmek alamayan, evinde et yiyemeyen, mutfağı için pazara gidip alışveriş yapamayan bir coğrafyada, iklimde konut kredisi faizlerinin düşürüldüğünün müjde olarak verilmesi gerçekten çok acı."

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